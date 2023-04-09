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Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması

Trabzonspor, teknik direktör iddialarına yazılı bir açıklama yayınlayarak yanıt verdi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:37
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Trabzonspor teknik direktör iddialarına yanıt verdi

Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
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Trabzonspor, teknik direktör konusunda resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın yaşadığı talihsiz sonuçların camiamızı derinden üzdüğünün farkındayız. Ancak takdir edersiniz ki sağlıklı işleyecek bir organizasyonu ortaya çıkartmak emek ve zaman gerektirir.

Öncelikle, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için yapılan çalışmalar, geçmiş dönem borçlarının çözümü, sponsorluklar, yeni projeler ve gelecek sezona dair planlamalarımız şeklinde devam etmektedir.

Göreve geldiğimiz günden itibaren acil ödemeler çözüme kavuşturulmuş, (250 milyon TL) bu para, sponsorluk ve yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüze bağışı şeklinde karşılanmıştır. Mayıs sonuna kadar da yaklaşık 250 milyon TL daha ödeme yapılacaktır.

Futbol A Takım planlamamız dahilinde organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır. Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz.

Değerli camiamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımlarına desteğini sürdürmelerini, önümüzdeki sezon her türlü yapılanmasını tamamlamış teknik ekip ve oyuncu grubuyla bütün kulvarlarda yarışacak ve başarıdan başarıya koşacak bir takım göreceğini bilmesini isteriz. Saygılarımızla…"

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