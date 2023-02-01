Trabzon'da ilk gol geldi

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Bordo - mavili ekip, Trezeguet'in 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Bordo - mavili ekip, Trezeguet'in 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
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