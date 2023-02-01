Abdullah Avcı: Bizim için iki tane daha hedef var

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0' mağlup etti.

Mücadele sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

"Son üç deplasmandan alışık olmadığımız sonuçlar aldık, bu bizleri üzdü ve bunları bir an evvel telafi etmek istiyoruz. Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı."

"Bugün istekli, coşkulu oynayıp kazanarak, bizim için iki tane daha hedef var. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi. Tekrar burada moral kazanmak ve diğer kulvarlara zihinsel olarak hazırlanmak gerekiyor. Umarım bunun karşılığını alırız."

"Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor ve bunu taraftarlarla birlikte yaptık. Onlarla birlikte devam edeceğiz."

"Bartra'nın kasığında problem var. Yarın MR'dan sonra belli olacak. Abdülkadir Ömür baş dönmesi yaşadı. Eren Elmalı'nın da durumu yarın belli olacak."