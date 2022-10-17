﻿Eyvah eyvah! Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanarak dışarı alınan Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.
Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan ve yerini Redmond'a bırakan Ghezzal'ın yapılan ilk kontrollerinde 10 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Ghezzal, sakatlığı nedeniyle uzun süre formasını giyememiş, Trabzonspor maçıyla sahalara tekrar dönmüştü.
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