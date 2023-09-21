Trabzonspor'a Abdulkadir Ömür'den iyi haber

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, evinde Beşiktaş'ı 3-0 ile geçen Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı teknik heyetin canını sıkmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumu ile ilgili son durum belli oldu.

Geçtiğimiz Pazar gecesi Papara Park’da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan alınma zorunda kalan Abdülkadir Ömür ile ilgili sakatlık konusu netlik kazandı.

Bu sezona iyi başlayan ama kendisinden performansını yükseltmesi istenen, takım içindeki lakabı ‘Abdüş’’ olan Ömür’ün, MR sonuçları belli oldu. A.Ömür'ün MR sonuçlarında ciddi sayılabilecek herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Trendyol Süper Lig’de, kendi evinde Beşiktaş'ı 3-0'la geçen Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı takım içerisinde canları sıkmıştı. Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan alınmak zorunda kalan Ömür'ün çekilen MR sonucu, genç futbolcunun kasık bölgesinde önemli bir sıkıntı olmadığı anlaşılması güzel bir haber olarak karşılandı.

Önümüzdeki pazartesi akşamı Mersin’de; Hatayspor ile Mersin Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat:20.oo’de başlayacak. Bu maçı, Antalya Bölgesi’nden Burak Şeker yönetecek.