Fatih Terim küplere bindi. Panathinaikos eriyor şampiyonluk gidiyor

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Fatih Terim küplere bindi. Panathinaikos eriyor şampiyonluk gidiyor
Yunanistan Süper Ligi play-off’unda PAOK’u konuk eden Fatih Terim’in Panathinaikos takımı, 3-2 yenildi. Yeşil beyazlılar, zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Yunanistan Süper Ligi’nde şampiyona play-off’ları milli aradan sonra başladı.

Fatih Terim’in Panathinaikos’u, Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda PAOK’u konuk etti.

Konuk takım, 2. dakikada Despodov ile öne geçti. Panathinaikos, 29. dakikada Bernard ile eşitliği sağlasa da PAOK, 37’de Thomas ile yeniden öne geçti. İlk yarı PAOK’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Panathinaikos’ta ikinci yarı oyuna giren Palacios, penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

PAOK’ta penaltı vuruşunu gole geçiren Schwab, farkı 2’ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 90+3’te yeniden sahneye çıkan Bernard söyledi.

Mücadeleyi 3-2 kazanan PAOK, puanını 63 yaptı. Panathinaikos ise 59 puanda kaldı.

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