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Trabzonspor-Basel maçının yayınlanacağı kanalı belli oldu. İşte ilk 11

Trabzonspor, Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Basel’i ağırlayacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal belli oldu. Avcı da ilk 11'i belirledi

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 05:40
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Trabzonspor-Basel maçı hangi kanalda? İlk 11

Trabzonspor-Basel maçının yayınlanacağı kanalı belli oldu. İşte ilk 11
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Trabzonspor, Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda İsviçre temsilcisi Basel’i ağırlayacak. 

Saat 20.45'te başlayacak maçı Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetecek.

Trabzonspor sahaya ‘Tek renk, tek yürek’ mesajını vermek için çıkacak.

Maçın biletleri tüm takım Passolig kartlarına açılırken, reklam da dahil gelirin tamamı deprem bölgesine gönderilecek. 

Futbolcuların yanı sıra taraftarlar da siyah giyinecek. Maç öncesinde bordo mavili futbolcular, depremden etkilenen 10 ilimizin plaka numaralarının yazdığı, özel tişörtlerle ısınmaya çıkacak. 

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra pek çok kulübün başkanı da Akyazı’da olacak. Tribünlerde dev Türk Bayrağı açılacak.

Trabzonspor-Basel maçı TV 8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

Teknik direktör Abdullah Avcı sahaya büyük bir olasılıkla şu 11'i sürecek:

Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.

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