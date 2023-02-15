Siopis: Aynı kültüre sahibiz, aynıyız

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Siopis, Basel maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siopis, şunları söyledi:

"Depremden dolayı çok üzgünüm. Maç hakkında çok fazla şeyler söylemek istemiyorum. Ancak yarın biz maçı hep birlikte oynayacağız.

Tüm Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Herkes adına mücadele edeceğiz. Taraftarlara davetim var, maç bileti almaları, bizimle birlikte olmaları yönünde çünkü maçta elde edilecek bütün gelirler depremzedelere, depremden etkilenen ailelere aktarılacak.

Bütün dualarım depremden etkilenen aileler ve onların daha iyi duruma gelmeleri için olacak.

Öncelikle hepimiz insanız, aynıyız, eşitiz. Bu gibi durumlarda tabii birbirimize yardımcı olacağız. Farklı iki ülke olabilir ama ben aynı görüyorum, aynı kültüre sahibiz. Böyle bir durumda tabii ki Yunan insanları yardıma gelmeye hazır olacaktır.

Hissettiklerimi kelimelere dökebilmek çok zor. Ben de duygusal anlar yaşadım videoları gördüğümde."