Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı

Trabzonspor'da teknik direktör arayışlarında gündeme gelen son isim Andrea Pirlo oldu.

Sporx'teki habere göre Ertuğrul Doğan'ın "Şu an kulüp çalıştıran teknik adamlar da gündemimize geldi. Başkanlarından izin alarak görüşme yaptık" dediği ismin Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı.

Bordo-mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 43 yaşındaki teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu toplantının olumlu geçtiği öğrenildi.

Bu arada yayıncı kuruluş Beinsports'ta Olcay Çakır, anlaşmanın sağlandığını ileri sürdü.

Çakır, "Trabzonspor, dün akşam Andrea Pirlo ile VavaCars Fatih Karagümrük yönetiminden izin alarak bir görüşme gerçekleştirdi. Nihai karar, kısa bir süre içerisinde verilecek fakat büyük ihtimalle Andrea Pirlo ile anlaşıldı." ifadelerini kullandı.