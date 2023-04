Trabzonspor'un teknik direktörü kapının arkasında mı? Turgay Beşyıldız yazdı

Bordo mavili yönetimin yeni kurmayları; fırtınalı havaları, dalgalı denizleri maalesef bırakıp giden Abdullah Avcı’nın ardından, süreci geçmek için yardımcısı Orhak Ak ile yoluna devam etmişti biliyorsunuz.

Ak’ın zaten göreve haklı olarak gönülsüz gelişi, başına geleceğini bildiğindendi.

Çünkü; Türkiye’deki her son Süper Lig şampiyonu gibi, Trabzonspor takımı da rehavet dönemine girmiş, mental olarak çöküş yaşıyordu.

Bu Trabzonspor, bunları daha önceki yıllarda da defalarca yaşadı. Bu konuda antrenmanlı yani, korkmayın! Aslında görevi kabul ettiği için bunu bir mecburi vazife olarak gören Ak’ı da tebrik etmek lazım, en azından dürüst davrandı.

Ak’ın istifasının ardından, Sergen Yalçın yoklaması çeken bordo mavili yönetim, Sergen’in yüksek isteklerini ve yeni sezonun başında gelirim imaları içerisinde görüşmeler yaparken, özellikle bordo mavili camianın ve yerel basının Sergen Hoca’ya isteksiz ve güvensiz bakışı da, bu görüşmenin noktalanmasına neden oldu.

Sanırım bu saatten sonra, ekibiyle yaklaşık 4 milyon Euro’luk talebinden geri durmayan Sergen ile tekrar bir görüşme yapılmaz. Bu kesinlikle hata olur.

*

Bir yandan teknik adam konusu masanın üzerinde sıcak dururken, bir yandan da milyonlarca lirayı bulup, sponsorluk ve yönetici bağışıyla belirli bir tarihe kadar kulübün 230 milyon liralık acil borcunu ödemek çok ciddi bir konuydu. Bu yeni yönetim öyle, böyle bunu halletti. Şimdi sırada mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken 250 milyon lira var.

Trabzonspor için, uygun teknik direktör adayları yönetim tarafından belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı, görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamış. Ancak, yeni yönetim teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündeminden çıkartmayı arzuluyor.

Aslında bunun için net bir karar verilmeli ya da İhsan Derelioğlu, sezon sonuna kadar takımın başında kalacak diye açıklanmalı.

Tüm bu gelişmeler arasında araya sıkışmış maddi konularla da uğraşılırken, diğer taraftan Adana Demirspor’un başarılı teknik adamı Vincenzo Montella, listenin önemli diğer bir ismi olarak, masanın üstüne alındı, alınmadı değil.

Trabzonspor kendisine yakışır bir şekilde; Adana Demirspor’un izni dahilinde Montella ile bir görüşme yaparak, süreci bir kez daha gözden geçirdi. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin İtalyan teknik adama, iddiaya göre 1,5 milyon lira civarında yıllık maaş teklif ettiği, Montella’nın da bunu hoş karşıladığı söyleniyor.

48 yaşındaki Vincenzo’nun da sezon sonu olabilir dediği ileri sürülürken, takımını yarı yolda bırakamayacağını ancak sezon sonu bitecek olan sözleşme tarihinden sonra, göreve başlayabileceği konuşuldu.

Kariyerinde; Fiorentina, Roma, Sampdoria, Milan ve Sevilla gibi Avrupa’nın önemli takımlarını çalıştıran İtalyan Hoca konusuna şimdilik nokta koyulup beklenmeye çekilirken, İstanbulspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fatih Tekke’nin de, 5 yıllık bir plan, proje ile her ihtimale karşı bir başka plan olarak bir kenarda tutulması,bu konuda düşünceler arasındaki samimi yerini koruyor.

*

Adı geçen bu teknik adamlar ile yapılacak görüşmelerde herhangi bir sıkıntı çıkması halinde; Şota Arveladze isminin bir köşede askıda olsa tutulduğu, konuşulan konular arasında yerini alırken, baştan beri adı sık sık gündeme gelen İlhan Palut isminin, Trabzon kentinin havasına çok yabancı kalabileceği söylentiler arasında yer aldı.

Trabzon kentinin ve şehir içinin dinamiklerini kucaklamasının zor olabileceği, taraftar ve kamuoyu baskısını kaldıramayacağı iddia edilirken, takımın yeni bir sıkıntı yaşaması kötü olur düşüncesiyle Palut ismine ciddi saygı duyularak, sadece hafızlarda kaldığını biliyorum.

Şimdi de temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp menajerlerin sahur sofrasında! Masaya koyduğu Trabzonspor’un teknik direktör aday listesine girdiği iddia edilen Slaven Bilic için, önümüzdeki hafta içinde bir görüşme yapılacağı ve deneyimli teknik adamın durumu hakkında bilgi alınacağı gelen bilgiler arasındaydı. Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştırmış olan Hırvat teknik adamın adı, son günlerde Ukrayna Milli Takımı için de geçtiğini okunmuştum.

Bu arada kulübün başkanı Ertuğrul Doğan’ın son hamlesi şu; kendisini bir spor kanalının stüdyosundaki programda canlı izledikten sonra, Karagümrük dolaylarından bir ses geldi. Duyumum der ki; Doğan, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan izin isteyerek İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile her an masaya oturması söz konusu. İşin olumlu tarafı ise Pirlo da Trabzonspor’a çok sıcak bakıyormuş.

Anlayacağınız; bordo mavili yönetimin kulübün geleceği adına, şu anda çok daha önemli maddi işleri var, doğrudur. Haliyle ortada duran tek bir teknik direktör gerçeği var, o da İhsan Derelioğlu. Yani İhsan Derelioğlu ile sezon sonuna kadar devam kararı, gelecek sezonun hazırlığı şimdiden yapılması için belki zor görünüyor. Gelecek teknik adamın önümüzdeki sezonun hazırlığına başlaması adına, şimdiden takımın başına geçmesine de doğru bir hamle olacaktır.

O ki öyle; şu anda gerçek olan İhsan Hoca’ya dönersek, şunu derim: Lig’de ilk 4’e girip UEFA’da Konferans Ligi’nde oynamak istiyorsa kulüp ya da yeni sezona Avrupa maçlarıyla uğraşmadan, direk Süper Lig'e konsantre olmak istiyorsa bu kulüp, ilk 11’inde devrimler yap.

Hiç oynatılmamış isimleri ve genç oyuncuları belirli süre de olsa sür sahaya!

Kaybedecek bir şeyin yok, karşındaki rakibin düşünsün! Şampiyonluğa ve küme düşmemeye oynayan onlar!

İLGİLİ HABERLER