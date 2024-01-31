Trabzonspor'da gündem transfer. Yeni hedef Yunanistan'da ortaya çıktı

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da gündem transfer. Yeni hedef Yunanistan'da ortaya çıktı
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor rotasını Yunanistan'a çevirdi.

Trabzonspor orta saha ve sağ bek mevkilerini güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle Mady Camara için harekete geçildi.
Olympiakos’ta 8 numara olarak oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Camara, bordo mavili yönetimin teklifini kabul etti.
Oyuncunun menajeriyle 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. Fakat Camara’nın, Yunan kulübüyle 6 ay daha kontratı var.
Bu yüzden Olympiakos’un ikna edilmesi gerekiyor. Pire temsilcisi oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor, Trabzonspor ise transfer ücreti vermeyi düşünmüyor.
Camara’nın kulübüyle konuşup bu sorunun çözülmesi konusunda yardım istediği öğrenildi. Olympiakos'un inadı kırılırsa resmi imzalar atılacak.
2018’de Olympiakos’a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu; merkez orta saha, ön libero ve 10 numara gibi pozisyonlarda forma giyebiliyor. Camara, bu sezon Olympiakos formasıyla 29 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

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