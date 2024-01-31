Messi ve Ronaldo son kez karşı karşıya geliyor

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen turnuvada Inter Miami’nin yıldızı Messi ile Al-Nassr’ın golcüsü Ronaldo bugün Kingdom Arena’da kozlarını paylaşacak. Maç beIN Sports 4 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Ronaldo’nun baldırındaki hafif sakatlık nedeniyle oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Messi ile Ronaldo arasındaki rekabet, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. İki süperstar, daha önce 36 kez karşılaştı. Bu maçların 16’sını Messi’nin takımı, 11’ini Ronaldo’nun takımı kazandı. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki oyuncu da rakip fileleri havalandırmakta oldukça başarılı. Messi, Ronaldo’ya karşı 22 gol atarken, Ronaldo ise Messi’ye karşı 21 gol kaydetti.

Riyad Sezon Kupası’nda ilk maçta Al-Hilal, Inter Miami’yi 4-3 yendi.

Turnuvanın final maçı ise 8 Şubat Perşembe günü Al-Hilal ile Al-Nassr arasında oynanacak.