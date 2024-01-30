Trabzonspor'a kötü günleri unutturacak transfer. İspanyol devinin golcüsü geliyor

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katarak kötü gidişata dur demek isteyen Trabzonspor’dan sürpriz bir hamle geldi.

İtalyan basınına göre Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda forvet hattına takviye yapmak isteyen bordo-mavililer Sevilla forması giyen1.91 boyundaki Rafa Mir için girişimlere başladı.

Yıldız golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Trabzonspor İspanyol ekibi ile yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydetti.

Barcelona'nın altyapısında yetişen oyuncu birçok kulüpte forma giyerken 26 yaşındaki santraforun sağ kanat ve sol kanatta da forma giydiği biliniyor

Cartagena doğumlu oyuncunun Sevilla ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de bitiyor.