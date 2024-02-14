Brian Priske: Galatasaray en küçük hatamızda bizi cezalandırır

Kaynak: AA / İHA
Brian Priske: Galatasaray en küçük hatamızda bizi cezalandırır
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Brian Priske, yarın oynanacak maç öncesi açıklamalar yaptı.

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’la yarın akşam RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Sparta Prag’ın teknik direktörü Brian Priske, şunları söyledi:

‘‘GÜZEL BİR OYUN SERGİLEYECEĞİMİZE İNANIYORUM’’
Ligde 55 gün ara verdikten sonra 4 gün önce ilk resmi maçlarını oynadıklarını ve bunun kendilerine nasıl yansıyacağı sorulduğunda Priske, “Çekya Ligi’nin böyle olduğunu biliyoruz. Ara vermek zorunda kaldık ama en azından ligde bir maç oynamış olmaktan memnunum. Takımımı beğeniyorum. Ortamı da tanıyoruz. Onlar da hazır ve istekli. Güzel bir oyun sergileyeceğimize inanıyorum” dedi.

‘‘BİZİM İÇİN ZORLU BİR MAÇ OLACAK’’
Galatasaray’ın güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Danimarkalı hoca, “Kolay bir maç beklemiyoruz. Kaliteli bir takımla oynayacağız. Çek liginde görmeye alışık olmadığımız bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi’nde oynamış bir takım. Ligde de iyi gidiyorlar, Fenerbahçe ile zirve yarışı içindeler. Formdalar. Bizim için zorlu bir maç olacak ama buna göre kendimizi hazırladık” diye konuştu.

‘‘95 DAKİKA BOYUNCA KOŞMALI VE KONSANTRE OLMALIYIZ’’
46 yaşındaki teknik direktör, Avrupa’da oynadıkları maçların farklı bir seviyede olduğunu da belirterek, “Maalesef ki Çek Ligi ile kıyaslanamaz. İyi oynamamız lazım. 95 dakika boyunca koşmalı ve konsantre olmalıyız. Böyle bir maçı kazanırsak takımın moralinin de yükseleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘‘EN KÜÇÜK BİR HATAMIZDA BİZİ CEZALANDIRIRLAR’’
“Evimizde oynadığımız maçlarda daha rahatız ama deplasmanda daha zor” diyen Brian Priske, şunları ekledi:

“Kaliteli bir takımla oynayacağımız için hem fiziksel hem mental olarak iyi durumda olmamız gerekiyor. Hem sahada hem yedek kulübesinde iyi oyuncuları var. En küçük bir hatamızda bizi cezalandırırlar. Herkesin en iyi performansını göstereceğine güveniyorum.”

‘‘TÜRKİYE’DE BİR TAKIMLA OYNAMAK GÜZEL BİR DUYGU VERİYOR’’
Daha önce futbolcu olarak Club Brugge ile Beşiktaş’a, Royal Antwerp’in teknik direktörü olarak da 2021 yılında Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da oynadığını ve Türkiye’de oynamanın zorluklarını bildiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Hepsi iyi takımlar. Kaliteli bir lig. İyi hatırlarım var ama hepsi olumlu değil. Yarın sahaya çıktığımızda ne kadar harika bir atmosfer olduğunu göreceksiniz. Türkiye’de bir takımla oynamak güzel bir duygu veriyor” şeklinde değerlendirdi.

Priske, ayrıca Galatasaray’ın yıldız oyuncuları için özel bir plan yapmadıklarını da belirtti.

‘‘OYUNCULARIN BİRBİRİYLE İLETİŞİMİ ÖNEMLİ’’
Yarın oyuncularının birbirleriyle iyi iletişim kurmaları gerektiğini söyleyen Brian Priske, “Adrenalin çok olacak. Sadece sakin olmak yetmez. Oyuncuların birbirleriyle konuşması ve birbirlerini sakinleştirmesi önemli” dedi.

Oyuncularının kendilerini kanıtlamaları için Galatasaray maçının iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Danimarkalı teknik direktör, turu geçme ihtimallerini yüzde 50 olarak gördüğünü belirterek sözlerini tamamladı.

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