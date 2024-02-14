Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde

ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

BJK Emlakjet Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-Beyazlı ekip 96-81'lik skorla kazanmayı başardı.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Emlakjet bu sonuçla ING Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.

Attığı 19 sayıyla maçın en skorer ismi olan Tyler Cavanaugh, Bahçeşehir'in mağlubiyetini engelleyemedi.

Beşiktaş Emlakjet yarı finalde Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko maçının galibiyle eşleşecek.

Beşiktaş Emlakjet: 96 - Bahçeşehir Koleji: 81

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 14, Needham 15, Mitchell 11, Kerem Konan 4, Delgado 12, Berk Uğurlu 14, Yiğit Arslan 11, Simonovic 15, Berkan Durmaz, Ahmet Ata Özbek

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 14, Scrubb 5, Cavanaugh 19, Bouteille 18, Kartal Özmızrak 2, Can Maxim Mutaf 8, Taylor 11, Berkay Candan 2 Egemen Güven

1. Periyot: 28-20

Devre: 42-40

3. Periyot: 67-61