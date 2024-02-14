Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Ancelotti'den tepki çeken karar

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Ligde Girona’ya karşı oynanan maçta, oyuna sonradan dahil olan ve takımına penaltı kazandıran Arda’nın, bu penaltıyı kendisinin kullanmasını Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin istediği belirtildi.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Ancelotti, bu isteğini Carvajal, Arda ve penaltıyı almak için koşan Joselu’ya söylemek istedi.

Ancak Carlo Ancelotti’nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti, penaltı konusunda devreye girdi ve topun Joselu’da kalmasını talep etti.

Girona maçında penaltıyı atan Joselu topu direğe nişanladı. Arda, penaltıyı kaçıran İspanyol oyuncuyu ilk teselli eden isim oldu.

Genç oyuncunun, soyunma odasında Joselu’ya, “Sen de penaltıyı hak ettin ama Carlo benim vuracağımı söyledi” dediği öğrenildi.

Arda’nın, Girona maçındaki penaltıyı kaçırmasından sonra bir sonraki penaltı fırsatını beklediği ifade edildi. Genç oyuncunun gol atıp öz güvenini artırmak istediği bildirildi.

Real Madrid’de Arda’nın hem taktik hem de fizik açıdan gelişmesi gereken noktalar olduğu düşünülüyor, ancak genç yıldızın çalışma azminden ve performansından memnun kalındığı belirtiliyor.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid’de 4 maçta 89 dakika sahada kaldı.