Trabzonspor'da sürpriz ayrılık. Sözleşmesi fesh edildi

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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık. Sözleşmesi fesh edildi

Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan açıklamada, Kourmpelis ile olan profesyonel futbolcu sözleşmesinin 1 Temmuz 2023 tarihinde başladığı ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona erdiği belirtildi.

Anlaşmaya göre, oyuncuya bugüne kadar hak ettiği maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

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