Saint Maximin Fenerbahçe formasıyla dans etti

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin’i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Al-Ahli ile yapılan anlaşma sonucunda 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

Saint-Maximin, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Ailemize hoş geldin” denilerek yeni transfer için iyi dileklerde bulunuldu.

Ayrıca, Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul’a ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Al-Ahli Kulübüne toplam 8 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Bu ödeme, 4 eşit taksitte gerçekleşecek. Oyuncunun 2024-2025 sezonundaki maaşı ise Al-Ahli Kulübü tarafından karşılanacak.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Kulübü, Allan Saint-Maximin için hazırlanan videosunu yayınladı. Halkalı gezegen emojisinin kullanıldığı başlıkta, "Ve sırrı açıklanan o doğa olayı: Maximin aramıza katıldı" denilerek sarı ve sacivert kalp koyuldu.

Videoda Fransız futbolcunun dans ettiği görüntüler de yer aldı.