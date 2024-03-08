Trabzonspor'da sürpriz gelişme. 3.5'ar yıllık sözleşme imzalandı

Trabzonspor altyapısından yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut, kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı.

Yönetim kurulu üyeleri Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı’nın da hazır bulunduğu törende Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut ile 3.5'ar yıllık anlaşma sağlandı.

Hayatının en önemli imzasını attığını ifade eden Muhammed Ali Çamkerten, “Öncelikle beni yetiştiren aileme ve gelişimimde katkısı olan hocalarıma teşekkür ederim. Bugün benim hayatımın en mutlu ve gururlu günü. Trabzon’da doğmadım ama Trabzonsporlu bir ailenin Trabzonsporlu çocuğu olarak büyüdüm” diye konuştu.

Çocukluk aşkı Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden getiren Zekeriya Berk Bulut ise, “Hayalini kurduğum bu güzel ve anlamlı yolculuğun ilk adımı gerçekleştirmek gurur verici. Her zaman daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Aileme, hocalarıma, yönetimimize ve kulüp personelleri ile beni bu yolculukta destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.