Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag dağıldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag dağıldı
Sparta Prag; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Liverpool'dan tam 5 gol yedi.

Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Turu'nda Çek ekibi Sparta Prag ile karşılaşmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip ilk maçı sahasında 3-2 kazanmasına rağmen deplasmanda aldığı 4-1'lik mağlubiyetle Avrupa'ya veda etmişti.

Son 16 Turu'na kalan Sparta Prag; ilk maçta evinde İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Liverpool mücadeleden 5-1 gibi farklı bir skorla ayrılıp 14 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar açtı.

Liverpool'un gollerini Alexis Mac Allister, Darwin Nunez (2), Diaz ve Dominik Szoboszlai kaydetti. Sparta Prag'ın tek sayısını Conor Bradley kendi kalesine attı.

Sparta Prag kulübünün Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, karşılaşma sonrası Galatasaray ile Liverpool'u kıyasladı.

Priske şu ifadeleri kullandı: "Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Liverpool, bir önceki turda elediğimiz Galatasaray gibi değil. Çok fazla eksikleri ve hafta sonu oynayacakları Manchester City maçına rağmen bizden daha iyilerdi. Daha önceki yıllara göre Avrupa Kupaları'nda güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Eğer bu performansımızın üstüne koyarak devam edersek daha iyisini yapabiliriz. Oyuncularımın gösterdiği mücadeleyi kötüleyecek değilim."

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