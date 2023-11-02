Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü

Trabzonspor’un Kadın Futbol Takımı’nda, sezon başından beri görev yapan Abdülkadir Aslan’ın, teknik direktörlük görevine son verildikten sonra bu konuda yeni gelişmeler yaşanmasının ardından, bu problem nihayet çözüldü.

Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü

Turgay Beşyıldız /YENİÇAĞ

Trabzonspor’un kadın futbol takımında, sezon başından beri görev yapan Abdülkadir Aslan’ın, teknik direktörlük görevine son verilmiş, yerine Gürkan Çavdar getirilmişti.

Yeni kurala göre Çavdar’ın, A futbol antrenörlük diplomasının olmadığı öğrenilince, Çavdar’dan da geçen hafta vazgeçilmişti.

16 kulübün mücadele ettiği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, tamamlanan 8’nci hafta sonunda; 1 beraberlik, 2 galibiyet, 5 ‘de mağlubiyet alarak, ligdeki puan cetvelinde 7 puanla 11. sıraya yerleşen Bordo Mavililer, tehlikeli bölgeye tam düşmeden teknik adam değişikliği için harekete geçti.

Yeni kurala göre Çavdar’ın, A futbol antrenörlük diplomasının olmadığı öğrenilince, Çavdar’dan da vazgeçilmek zorunda kalan Bordo Mavili yönetim, yeni çözüm yolları arayarak, bu problemi ortadan kaldırdı.

Karadeniz ekibinde yeni teknik patron nihayet belirlendi.

TFF ile görüşme yapılarak antrenörlük diploması problemi çözülen Gürkan Çavdar, yeniden göreve çağrılarak takımın başına getirildi.

Bordo Mavililer, 5 Kasım Pazar günü saat:13.00’de, Trabzon Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler’i karşılaşmasına, Çavdar ile hazırlanmaya başladı.

Bu arada, kadın futbol takımı çalıştıracak teknik adamın; yeni kurala göre, en azından A diplomasının olması gerektiği bildirildi. Spor Akademisi mezunu Çavdar, daha önceki yıllarda da Trabzon İdmanocağı ve Trabzonspor’un Kadın Futbol Takım’ların da görev yapmıştı.

Çavdar, kısa bir süreden beri teknik adam olarak boştaydı.

Bir okuldaki beden eğitimi öğretmenliği görevini sürdürüyordu.

Bu arada görevine son verilen Trabzonlu teknik adam Abdülkadir Aslan’ın ise kulübün bünyesinde kalarak, bundan böyle Kadın Futbol Takımı için, İzleme komitesinde görev yapacağı öğrenildi.

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