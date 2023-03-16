Trabzonspor'dan açık kapı. Yönetim kurulu açıkladı

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor’da; son günlerde bazı futbolcularına karşı gelen transfer teklifi iddiaları, kulübü olağanüstü genel kurula hazırlayan yönetim kurulunun bazı üyeleri tarafından cevap geldi: ‘’Söylentilerle değil, resmi talep gelecek olan her futbolcumuz için, görüşmeye hazırız.’’

Bu konuda en son gündeme gelen stoper Vitor Hugo içinde, Brezilya basını oyuncuyu Fluminense ve America Mineiro takımlarıyla ilişkilendirdi. Prensip anlaşmasına vardıklarını iddia eden Brezilya basınının, Hugo’yu haberleştirmesinin ardından kendilerine gelen bu konudaki soru içinde: "Konu sadece Hugo değil, her futbolcu için masaya otururuz. Yeter ki yapılacak anlaşma kulübün menfaatlerine olumlu katkı sağlasın.’’

Trabzonspor’un yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle, 3 Milyar TL’ye yaklaşan borçları için kulüp yetkilileri çözüm aramaya başladı. Son günlerde aksayan ödemeler sonrası, ödeme tarihi gelen futbolcularla görüşme yapılmış, olağanüstü kongrenin hemen ardından kendilerine gerekli ödemelerin yapılacağı açıklanmıştı.

Bordo Mavili yönetim; ilk olarak yabancı futbolcuların transfer maaşlarını bu ay sonu ödeyip, bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına engel olacak.

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