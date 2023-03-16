16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan açık kapı. Yönetim kurulu açıkladı

Trabzonspor'dan açık kapı. Yönetim kurulu açıkladı

Teknik direktör Abdullah Avcı ve Başkan Ali Ağaoğlu'nun kulüple yollarının ayırması üzerine kulübü olağanüstü genel kurula hazırlayan bazı üyeler, teklif gelen oyuncuların takımdan ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:34
Takip Et

Trabzonspor'da yapılanma sürüyor

Trabzonspor'dan açık kapı. Yönetim kurulu açıkladı
+
Aa
-

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ 
Trabzonspor’da; son günlerde bazı futbolcularına karşı gelen transfer teklifi iddiaları, kulübü olağanüstü genel kurula hazırlayan yönetim kurulunun bazı üyeleri tarafından cevap geldi: ‘’Söylentilerle değil, resmi talep gelecek olan her futbolcumuz için, görüşmeye hazırız.’’
     Bu konuda en son gündeme gelen stoper Vitor Hugo içinde, Brezilya basını oyuncuyu Fluminense ve America Mineiro  takımlarıyla ilişkilendirdi. Prensip anlaşmasına vardıklarını iddia eden Brezilya basınının, Hugo’yu haberleştirmesinin ardından kendilerine gelen bu konudaki soru içinde: "Konu sadece Hugo değil, her futbolcu için masaya otururuz. Yeter ki yapılacak anlaşma kulübün menfaatlerine olumlu katkı sağlasın.’’ 
     Trabzonspor’un yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle, 3 Milyar TL’ye yaklaşan borçları için kulüp yetkilileri çözüm aramaya başladı. Son günlerde aksayan ödemeler sonrası, ödeme tarihi gelen futbolcularla görüşme yapılmış, olağanüstü kongrenin hemen ardından kendilerine gerekli ödemelerin yapılacağı açıklanmıştı.
     Bordo Mavili yönetim; ilk olarak yabancı futbolcuların transfer maaşlarını bu ay sonu ödeyip, bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına engel olacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.