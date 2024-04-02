Halil Umut Meler'in tayini çıktı. Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemiydi

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Halil Umut Meler'in tayini çıktı. Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemiydi
Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, VAR görevine atandı.

Milli ara öncesi Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmaya yaşanan olaylar damga vurmuştu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler de ağır eleştirilerin hedefindeki isimlerin başındaydı.

Sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle maçı tatil etmediği için Fenerbahçe cephesinin tepki gösterdiği Meler, Trabzonspor cephesinden de verdiği kararlar ile ilgili eleştiri aldı.

Süper Lig'in 31. hafta hakemleri açıklandığında Halil Umut Meler'e herhangi bir görev verilmemişti.

Merkez Hakem Kurulu'nun, Meler'i dinlendireceği düşünülürken bugün flaş bir atama haberi geldi.

Tecrübeli hakem Halil Umut Meler; İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda oturacak.

Bu karar hem Fenerbahçeli hem de Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çekti.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ ŞÖYLE
Galatasaray - Hatayspor: Serkan Tokat
Gaziantep FK - Alanyaspor: Alper Ulusoy
Antalyaspor - Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu

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