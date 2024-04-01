Trabzonspor ve Fenerbahçeli futbolcular ne ceza alacak? PFDK'nın vereceği cezalar madde madde ortaya çıktı

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından TFF Hukuk Müşavirliği uzun süredir beklenen sevkleri gerçekleştirdi.

Şimdi gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) çıkacak cezalara çevrildi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 46 ve 56. maddelerinden PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor Kulübü'ne; saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalarının biri ya da birkaçı uygulanabilecek.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz'a ise 45. maddeden işlem yapacak. Korkmaz; 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası gelmesi muhtemel.

Fenerbahçeli futbolculardan Osayi-Samuel; 45. madde uyarınca 3-5 maç men cezası alacak. Tahrik intirimi yapılırsa bu rakam 1-2'ye inecek. Eylemin meşru müdafaa sonucu gerçekleştirildiğine hükmedilirse hiç ceza almayacak.

Fenerbahçeli Oosterwolde ise 2 maddeden sevk edildi. Hollandalı futbolcu; 36. madde uyarınca 1-3 maç men, 45. maddeden de 3-5 maç men cezası alacak. Haksız tahrik ve diğer indirimler uygulanırsa toplam ceza 4 maçın altına düşebilir.

Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat da Oosterwolde gibi iki maddeden sevk aldı. İrfan Can Eğribayat; 36. madde uyarınca 1-3 maç men, 45. maddeden de 3-5 maç men cezası alacak. Haksız tahrik ve diğer indirimler uygulanırsa toplam ceza 4 maçın altına düşebilir.

Bu arada üç futbolcu da tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilse de Osayi Samuel sarı kart cezalısı konumunda. Dolayısıyla 3 Nisan'da ligde oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

PFDK’nın sevklerinden sonra merak edilen sorulardan biri de "Osayi, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ceza alırsa ligde mi çekecek. Süper Kupa’da oynayabilecekler mi?’’ oldu.

TFF talimatları gereği bir futbolcu 4 maç ve altında ceza alırsa sadece ligde cezasını çeker.

Eğer futbolcular 4 maçtan fazla ceza alırsa o zaman lig dışında Türkiye’de organize edilen diğer turnuvalarda da oynayamaz.

PFDK, Osayi, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat 4 maçın altında ceza verirse üç futbolcuda Galatasaray’a karşı oynanacak Süper Kupa finalinde forma giyebilecek.