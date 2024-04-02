Trabzonspor'dan transferde dev hamle. Nuri Şahin aracı oldu

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transferde büyük bir adım attı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitmek üzere olan Mats Hummels de Trabzonspor’un radarına girdi. 35 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun, uygun bir maliyetle transfer edilebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, Dortmund’dan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Reus’un da Trabzonspor’un ilgi alanına girdiği ifade ediliyor.

Her iki Alman oyuncunun da sezon sonu serbest kalacak olması, teknik direktör Abdullah Avcı’nın değerlendirmesine sunuldu.

Avcı’nın, Dortmund’da yardımcı antrenör olarak görev alan Nuri Şahin ile görüş alışverişinde bulunduktan sonra karar vereceği söyleniyor.

Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi takımlarda oynayarak 17 kupa kazanan Hummels, 2014 yılında Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1.91 boyundaki tecrübeli stoper, kariyeri boyunca 6 Almanya Ligi şampiyonluğu, 6 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası zaferi ve bir U21 Avrupa Şampiyonluğu elde etti. Hummels, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 30 maçta 3 gol attı.