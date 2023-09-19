Trabzonspor'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk, Genel Saymanımız Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlumuz Derviş Köz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Coşkun Öztürk, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, şehrimizin yeni valisi Yıldırım’a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, günün anısına isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti.
Vali Yıldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takımımıza başarı dileklerini iletti.''