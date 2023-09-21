Trabzonspor Aziz Yıldırım'ı ikna etti. Büyük proje 29 yıllık

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'la Trabzon Yat Limanı'nı kiralamak için görüşen Trabzonspor mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor Aziz Yıldırım'ı ikna etti. Büyük proje 29 yıllık

Bordo Mavililer vites yükseltti. Daha önce Papara, akaryakıt firması gibi sponsorluk anlaşmalarına imza atan Trabzonspor kulübü yönetimi, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin hemen yanında bulunan yat limanı için 1 ay önce masaya oturmuştu.

Daha önce de Trabzonspor kulübünün bünyesinde bulunan yat limanı için şehrin yeni Valisi Aziz Yıldırım ile görüşen Trabzonspor kulübü gelir getirici bu projede mutlu sona ulaştı.

Kulübün girişimleri sonucu Trabzon Yat Limanı’nı 29 yıllığına kiraladığı öğrenildi.

Trabzon Yat Limanı Marina için yeni bir proje çizen Trabzonspor kulübünün yakında bu projeyi duyurmayı planlıyor. Kaynak: Haber 61

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