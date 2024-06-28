Trabzonspor'dan bir imza daha

Geçtiğimiz günlerde 4 transferi birden açıklayan Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi.

Bordo-mavililer Belçika ekiplerinden Standard Liege'de forma giyen Cihan Çanak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Çanak ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuran Trabzonspor oyuncunun kulübüne 3 taksit halinde 2 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir"



"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

2024/2025 futbol sezonunda 467.000.-EUR garanti ücret,



2025/2026 futbol sezonunda 488.000.-EUR garanti ücret,



2026/2027 futbol sezonunda 509.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;



2027/2028 futbol sezonunda 623.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.



Kamuoyuna duyurulur."