Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında sakatlanan Stefan Savic'in durumu belli oldu. Karadeniz ekibi, Stefan Savic'in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! "Yaralanma tespit edilmiştir" - Resim : 2

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi."

