Türkiye'nin FIFA üyeliği tehlikede

Kaynak: T24
Türkiye'nin FIFA üyeliği tehlikede
'Fenerbahçe kararı federasyonun siyasetin oyuncağı olduğunu gösteriyor'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylardan nedeniyle PFDK sevklerini 15 gün sonra yapması gündem oldu.

Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz bu kararın TFF'nin siyasi iradenin oyuncağı olduğunu gösterdiğini belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

Yılmaz, bugünkü yazısında "Trabzon'da Fenerbahçeli futbolcu ve teknik heyete yönelik linç girişimi 18 Mart 2024 günü yaşandı. Ve Türkiye Futbol Federasyonu, bu olayla ilgili dosyasını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna dün sevk etti. İki hafta niye beklediler sorusunun yanıtı, Pazar günkü seçimlerdi. Hükümetin talimatıyla dosya bekletildi ki Fenerbahçeli taraftarların öfkeleri iktidarın üzerine yönelmesin. Sadece bu bile Türkiye'de futbol üzerinde siyasetin ağır bir baskısı olduğunu, Federasyon'un da siyasi iradenin oyuncağı olduğunu gösteriyor ki bunlar FİFA üyeliğinin askıya alınmasına yol açacak durumlar" ifadelerini kullandı.

Federasyonun Fenerbahçeli 3 futbolcuyu "kavga etmek" ile suçlayarak disiplin kuruluna sevk ettiğini de hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Binlerce seyircinin sahaya girerek futbolculara saldırması nasıl olup da kavga diye değerlendirilebiliyor anlamak mümkün değil.
Bu bir linç girişimiydi ve hayati tehlike altındaki oyuncuların ellerini iki yana açıp "sportmence dayak yemeleri ve belki de linç edilmeleri" beklenmiyordu her halde!
Federasyon, bu kararıyla Türkiye'de futbolun barış içinde oynanabilmesini engelliyor.
Artık taraftarlar istedikleri gibi oyuncu da dövebilirler, sahaya da girebilirler. Ve öyle görünüyor ki ellerine geçirdikleri her şeyi sahaya atmaları da zaten tamamen serbest olacak.
Fenerbahçe bu işin peşini bırakmamalı ve gerekirse siyasetin bu müdahalesini FİFA'ya kadar taşımalıdır."

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