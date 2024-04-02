Fernando Santos Samet Aybaba'ya rapor verdi. Beşiktaş'taki kara tablonun nedeni ortaya çıktı

Süper Lig'de son oynadığı 3 maçı da kaybeden (Galatasaray, Gaziantep, Antalyaspor) Beşiktaş'ta; teknik direktör Fernando Santos kötü gidişe çare alıyor.

Milli arada başarısızlığın nedenlerini aramaya yoğunlaşan Portekizli hoca, futbol koordinatörü Samet Aybaba ile yaptığı toplantıda çarpıcı ifadeler kullandı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Santos; Samet Aybaba'ya takımda motivasyon sorunu olduğunu söyledi.

Bazı eleştileri bakul eden Fernando Santos, böylesine sıkıntılı bir duruma düşmelerindeki en önemli nedenin "Ekip ruhu" olduğunu vurguladı.

Haziran ayında birçok futbolcunun sözleşmesinin biteceğini kaydeden 69 yaşındaki hocanın, şu sözlerle Samet Aybaba'ya dert yandığı öğrenildi:

"Takımda çok fazla gidecek isim bulunuyor. Dolayısıyla akılları burada değil. Takımın performansındaki olumsuzluğun en önemli nedeni bu. Bu kadroda ekip ruhunu yakalayamıyoruz."

"Savunma futbolu oynattığıma yönelik eleştiriler var. Ancak futbolcuların fiziksel durumu, baskılı oynamak için yeterli değil. Bu nedenle önde çok baskı yapamıyoruz. Bu yüzden savunma oynatıyorum gibi gözüküyor. Aslında asla böyle bir düşüncede değilim."