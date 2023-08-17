Trabzonsporlu yetkiliden Uğurcan Çakır iddialarına yanıt: Ne Sevilla'sı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Önümüzdeki cumartesi gecesi, Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor cephesinde, kaleci Uğurcan'ın kafasını karıştırdıkları ileri sürüldü.

Bordo Mavililer, kaleci Uğurcan ile ilgili bu hafta içi çıkan transfer haberlerine bir anlam veremediklerini, bunların kasıtlı yazıldığını düşündüklerini söylediler.

İspanya'nın, Avrupa Kupaları'na damgasını vuran Sevilla kulübünün, İspanya basınına göre; Trabzonspor'un kaptanına 10 milyon Euro bedelle talip olduğunu yazmasına, Karadeniz ekibindeki yetkili bir isimden cevap geldi." Ne Sevilla'sı? Yok öyle bir şey. Olsa görüşülür. Ama herhangi bir resmi görüşme talebi yok."

La Liga ekibiyle; el bile sıkışıldığını yazan İspanyol basını, Trabzonspor'un bu transferin gerçekleşmesi halinde, bir sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ettiğini de öne sürdü.

Söz konusu haberi, Trabzonspor cephesi doğrulamadı.

Bir ara yine İspanya'nın Celta Vigo ve Fransa'nın Nantes takımlarınında, 27 yaşındaki Uğurcan Çakır ile ilgili kulübüne teklif sunduklarıda açıklanmış ama bugüne kadar hiç bir resmi gelişme kaydedilmemişti.

Çakır, Türkiye A Milli Takımı'nın eldivenlerini bugüne kadar 22 kez giydi.