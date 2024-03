Trabzonspor Fenerbahçe'ye rövanşı aynı skorla verdi

Fenerbahçe karşısına, Trabzonspor’un "yeniden diriliş" analizinin pozitif çıkmasını bekliyordum ama gördüm ki; takımda orta sahadaki maestro veya başka bir deyimle oyun kurucusu, beyin oyuncu eksikliğindeki hafıza kaybını ilk 45 dakika da dibine kadar yaşadı.

Belki de ön liberodaki ofansif değil, defansif iki oyuncu Berat ve Mandy’nin pasörlük seviyesinin ve yeteneğinin eksik olması, Trabzonspor’un ilk yarıda bu kadar ezik ve tutuk olmasına neden oldu diyebilirim.

Bordo mavililerde orta saha oyun kuran futbolunun yeniden programlanması gerekiyor, boş gözlerle izlemek yerine, koskoca 45 dakikada sadece iki gol pozisyonu yakalıyorsan rakibine o zaman saygı göstereceksin ama futboluna!

Karadeniz ekibinin ilk yarıdaki iki pozisyonundan daha tehlikeli olanı, 36’ncı dakikada gelen idi. Trabzonlu oyuncu Ferdi Kadıoğlu, ev sahibinin santraforu Enis Destan’a 6 pasın içinde gol vuruşu yapmasına son anda engel olunca, bu mevkide ülkedeki en iyi oyuncu olduğunun başka bir kanıtı olsa gerek!

Bu yarıda ilk 15 dakika dolmadan bir anda önü boşaltılan ve sinema perdesinin ‘Gong!’ sesinden sonra gibi önü açılan Fenerbahçeli Fred’in, ceza alanından nefis şutu ağlara gidince, sarı-lacivertiler 1-0 öne geçti.

İlk yarı böyle bitseydi. İkini 45 dakika da kim bilir neler olurdu ama bitmedi.

45 + uzatma dakikalarında yine Fred’in önü bomboş kalınca, bu oyuncunun attığı 2. gol sarı -kanaryaların soyunma odasına rahat bir şekilde gitmesini sağladı.

*

Papara Park’ı dolduran 40 bin taraftar, belki de böyle bir ilk yarı hayal edemiyordu. Onuachu’nun eksikliği bu gece daha fazla göze çarparken, Hırvat hücum oyuncusu Mislav Orsic’in uzun süren sakatlık süresinden sonra, ilk kez 21 kişilik bir maç kadrosunda yer alması, gecenin ağustos ayında değil de mart ayında görünen ateş böceği oldu!

Aslında orta sahada Enis Bardhi ile santraforda da Pepe ile başlamasını beklediğim Abdullah Avcı, her nedense orta sahada tek topa basan adamı hamle oyuncusu olarak düşündü ki, yedek kulübesinde başlattı. Niye anlamadım! Devre arasında o değişikliği yaparak Kuzey Makedonyalı oyuncuyu, Fernandez’in yerine oyuna dahil etti. iyi ki de etti.

‘’Küçük ayrıntıları dikkate almayanlar, büyük yanılgılar yaşayabilir’’ çerçevesinden yola çıkarak, Trabzonspor bana göre bu sezonun kendi sahasındaki en baskısız futbolunu ilk yarıda oynadı.

Bu maçtan önce oynanan; Galatasaray’ın bugün 10 kişi oynayan Kasımpaşa önündeki gol düellosunda son dakikada galibiyet golünü bulması, belki de Fenerbahçe’yi bu gece uyandırıp dirilten en önemli etken oldu.

Sahaya gereksiz atılan pet su bardakları hiç ama hiç yakışmadı. Oyunu durdurmaktan ve tempoyu başka hiçbir işe yaramadı. Trabzonspor’un lehine değil yüzde yüz aleyhine oldu. Hoş mu oldu? Olmadı. Belki de her tribünden sahaya pet bardak su attılar. Buna katılmayan ve protesto eden sadece güney kale arkasının tümüydü, onları da bu sağ duyularından dolayı alkışlıyorum.

Bu nasıl bir iş ya? Maçın bitimine 35 dakika var sahaya pet su bardakları atılıyor. Kime yaradı bu? Rakibe. Bu nasıl bir zihniyet yazıklar olsun!

Trabzonspor’un yönetimin yerinde olayım; sadece bu tür gergin maçlarda stadyumda pet su bardakların satışını kesinlikle yasaklarım.

*

Sakat 3 oyuncusundan eksik Trabzonspor’a karşı, 5 oyuncusu sakat olduğu için kadrosunda olmayan İstanbul ekibi, ikinci 45 dakika başladığında 2-0 önde olmasına yaslanıp, geçen perşembe akşamı Konferans Ligi maçından kalan yorgunluk belirtileri de vermeye başlayınca, mekanın sahibi rakibinin üzerine gitmeye başladı.

Aynen başta yazdığım gibi; Bardhi’nin olması gerektiği saha içinde, serbest atıştan takımına golü bulup ‘saldır’ moralini verince, son yarım saat oyun tekrar hareketlendi.

İsmail Kartal skor 1-2 olunca, saha kenarından takımına daha fazla müdahale etmeye başladı ama Trabzonspor’un kazandığı penaltıya engel olamadı. Mısırlı Trezeguet, nefis bir penaltı atışıyla oyuna dengeyi getirdi.

Kale içinde gecenin yumuşak adamı Berat’ın, topu kafa ile uzaklaştıramadığı bir pozisyonda; Dzeko’nun yerine oyuna giren Batshuayi, girer girmez önüne düşen topla golü bulunca, Fenerbahçe İstanbul’da 3-2 mağlup olduğu Trabzonspor’dan, rövanşı aynı skorla Trabzon’da geri aldı ve şampiyonluk yolunda Galatasaray’ın ensesini bırakmadı!

Maç bitiminde orta sahada galibiyeti kutlamaya başlayan Fenerbahçeli oyunculara; Trabzonspor kulübesinden gidilip; lütfen soyunma odasına gidin ortam gergin olay çıkabilir, uyarıları olmasına rağmen, inatla orta sahada kalıp tribünlere el kol hareketleri yapılınca, bir grup bordo mavili taraftarın sahaya girmesinin sorumlusu, takımı bir an önce soyunma odasına yollanmayan sen misin acaba İsmail Kartal?