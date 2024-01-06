Trabzonspor'un eksiklere rağmen Ankara'da nasıl kazandığını Turgay Beşyıldız açıkladı

Mekanın sahibi MKE Ankaragücü, başkent’te Trabzonspor’u konuk ettiği son 13 karşılaşmada, sadece bir kez mağlup etmiş o da 14 yıl önce.

Cezalı olan sarı-lacivertliler boş tribünlerine oynarken, bordo-mavili taraftarlar Eryaman Stadyumu’nun misafir odasında! kendilerine ayrılan koltukları tamamen doldurdular bu gece.

Trabzonspor, başta Abdülkadir olmak üzere, toplam altı sakat oyuncusunun talihsizliğini yaşarken, bunlara Afrika Kupası’na giden Trezeguet ile Pepe de eklendi.

Kupa Beyi Ankaragücü’nde ise iki sakat ile Afrika Kupası’nın yolunu tutan Rodrigues ve A.Sowe kadrosunda olmayan isimlerdi.

Ev sahibinin ‘’113 Yıllık Arma Yıkılacak Sanma’’ şeklindeki dev pankartının gölgesinde başlayan 90 dakikanın, ilk 15 dakikası içerisinde konuk ekipte, Visca ve Bakasetas’ın kaçırdığı net gol pozisyonlarındaki üzüntüyü, sevince dönüştüren Bosnalı Visca oldu. Takımını deplasmanda öne geçiren golü bazuka gibi kaydettiği an! Aynı zamanda oyunun üçte birlik bölümünün de bittiği andı.

İlk yarı biterken Kupa Beyi beraberlik golünü kokladı. Efkan’ın sert şutu yan direği öpüp auta çıkınca, Karadeniz ekibi derin bir ‘Ohh’ çekti.

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Aslında Trabzonspor ilginç bir takım, maçın ilk yarılarında bazen fırtına gibi esiyor, ikinci yarıda roller değişiyor. Bazen de tam tersi oluyor. Bir takım, çoğu hafta taraftarına stres yaşatır mı?

Yunan oyuncu Siopis gittikten sonra, rakipten top çalan kalmadı Avcı Hocam, farkında mısınız?

Takıma sevimli bir gladyatör lazım! İçerden mi olacak yoksa dışarıdan mı? Bilemem. Sahada hem işçi veya proleter olacak!

Karadeniz ekibi, başkent temsilcisi önünde özellikle ikinci yarıda biraz daha farklı bir görüntü çizdi ama baskılı oynadıkları zaman diliminde bile, takımın gol atamayacağı aşikar ortadaydı.

Bordo mavililer, Süper Lig de bu sezon genelde golleri son 15 dakika içinde yedi. Sarı lacivertlilerin ise son 15 dakikada neredeyse golü yok!

Trabzonspor üst üste son 4 dış saha maçında 3 ve üzeri gol atmıştı. Bu sefer öyle olmadıysa da, karanlık gecenin beyaz rengi; alınan net 3 puandı!

Emre Hoca’nın takımı, kendisinden soyunma odasında istenileni ya yapamadı, ya veremedi!

Kora kor yaşanılan gol pozisyonlarını çok görmediğimiz bir 90 dakikaydı. Orta hakem Burak Şeker’in, el ense yaptığı bir maç oldu!

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Ligin devre arasına bir hafta kaldı.

Bazı şeylerin oturması için zaman geçti ama kaliteli futbolun önünün açılması pek mümkün görünmüyor halen daha. Buna bazen ne hakemler izin veriyor ne de futbolcular.

Topun oyunda kalma süresini kısaltan hakemlere tam puan veriliyor biliyorsunuz. Bu lig de futbol oynamayı düşünmeyen bazı futbolcuların, hakemlerle ve tribünlerle oynama istekleri ve görüntüleri, sahte faule sığınan yabancıların sırça köşkü gibi!

Yerli futbolcular içerisinde de mevcut bunlardan. Formalarına çamur sıçrasa bile öyle artistlik düşüyorlar ki, gülünç duruma düştüklerinin farkında bile değiller.

Buraya düşecek son notumuz, bir yerlerde okumuştum, şudur: Dürüst futbol ve futbolculuk ihlalinde dibe vuranlar utansın!