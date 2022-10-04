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Trabzonspor hasrete son vermek istiyor. 1141 gün sonra ilk peşinde

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile karşılaşacak. Bordo - mavili ekip 1141 gün sonra deplasmanda galip gelmek istiyor.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:23
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UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor 1141 gün sonra bir ilk peşinde

Trabzonspor hasrete son vermek istiyor. 1141 gün sonra ilk peşinde
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Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

AVCI İLE İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ PEŞİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Avrupa'da 9 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadı. Karadeniz ekibi, ilk olarak UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup oldu, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2 yenildi.

İÇ SAHA HASRETİNİ SONLANDIRDI

Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre kazanamama hasretini sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.

Bordo-mavililer, Kızılyıldız takımı karşısında aldığı galibiyetle 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.

TRABZONSPOR'UN SON 7 DEPLASMAN MAÇI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 7 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon              Kulvar                              Maç                 Sonuç

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2

2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1

2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0
 

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