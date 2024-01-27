Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'tan flaş Boey açıklaması. Fatih Terim ve Eden Timur sözleri gündem oldu

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Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'tan flaş Boey açıklaması. Fatih Terim ve Eden Timur sözleri gündem oldu
Başkanlığı döneminde alınan Sacha Boey'in, Bayern Münih'e transfer olmasının ardından Burak Elmas flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray; Temmuz 2021'de Sacha Boey'i kadrosuna katmıştı.
Rennes'ten 1 milyon Euro'la alınan Fransız sağ bek ortaya koyduğu mükemmel performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.
Bu kulüplerden biri de Alman devi Bayern Münih idi.
Galatasaray ile yapılan yoğun pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı ve Sacha Boey, Almanya'nın yolunu tuttu.
Sacha Boey sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Henüz resmi olarak açıklanmasa da Galatasaray'ın bu transferden 20 milyon Euro artı bonuslara bağlı 10 milyon Euro kazanacağı söyleniyor.
Galatasaray'ın bu transfer başarısı sonrası eski başkanlardan Burak Elmas flaş bir paylaşım yaptı.
Burak Elmas, kendi döneminde kadroya dahil edilen Sacha Boey konusunda şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray, oyuncumuz Sacha Boey’in Bayern Munich transferi ile tarihinin en yüksek kar elde ettiği transferini gerçekleştirmiş oldu. Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur’u gönülden tebrik ederim.
Çok önemli ve gelecekte muhakkak tekrarlanması gereken bir transfer başarısına imza attılar. Bu transfer konusunda oyuncuyu tavsiye eden scout ekibimiz, oyuncunun transferine onay veren ve isteyen Fatih Terim, oyuncunun gelişimine çok önemli katkı sağlayan Okan Buruk ve son iki sezon başarılı futbol yönetimi ile Şampiyonlar liginde oyuncuya kendini göstereceği platformun elde edilmesini sağlayan Erden Timur’u tebrik ederim.
Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray’a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır.
Galatasaray’ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir.
Bu yol zor bir yol olsa da sürdürülebilir olduğu takdirde mali ve sportif çok önemli başarıları beraberinde getirecektir. Galatasaray’ımızı tekrar tebrik ederim."

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