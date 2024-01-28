Trabzonspor aradığı sağ beki Ukrayna'da buldu

Süper Lig'in 4 büyüklerinden Trabzonspor'da, Larsen ile yolların ayrılması ve Hüseyin'in sezonu kapatmasının ardından, sağ bek tek oyuncu kalması, bordo-mavilileri bu mevkide de arayışa yöneltti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hafta içi bir TV ekranında yaptığı açıklamada, "Kasaya para girdikçe transfer yapacağız." demişti.

Karadeniz ekibinde, devre arasında Jens Stryger Larsen, İsveç ekibi Malmö'ye transfer olmuş, yerine formayı uzun bir sakatlık sürecinin ardından giymeye başlayan Hüseyin Türkmen de son Rize deplasmanında aşil tendonunun kopması sebebiyle sezonu kapatmıştı.

SAĞBEK OĞUZHAN A TAKIMA

Bordo mavililerde, sağ bekte tek Mehmetcan Aydın'ın kalmasının ardından, teknik heyet alt yapıdan U-19'da forma giyen milli oyuncu Oğuzhan Yılmaz'ı A kadroya çağırdı.

Sadece sezon başı kampında yer alan Oğuzhan Aydın'ın, o günden sonra ilk kez bu akşamki idmanda A takımla birlikte çalışmada yer alması bekleniyor.

Benkovic'in sakatlanmasıyla eksilen stoper bloğuna da alt yapıdan bir oyuncu çağıracak olan Abdullah Avcı, bu oyuncunun kim olacağını, bir günlük iznin ardından bugün İstanbul'dan dönüp, alt yapı ekibiyle görüşerek karar verecek.

Fenerbahçe U 19 takımını 3-0 gibi farklı bir skorla yenen Trabzonspor'un U 19 Takımı'nda da stoper sayısı eksilmesi ve gerek duyulması halinde, U 17 Takımı'ndan 1.90 boyundaki Diyarbakırlı oyuncu, Arda Öztürk'ün U 19'a çağrılabileceği öğrenildi.

Bu arada Trabzonspor yönetimi sağ bek transferi için önce St. Truiden'den Hashioka için bir girişimde bulundu, ama gündemine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten Yukhym Konoplya'yı aldı. 24 yaşındaki genç defans oyuncusu için çalışmalar daha da ciddiyete binmiş durumda.

Fırtına'nın girişiminde Konoplya için Shakhtar Donetsk'in kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı iddia edildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 24 yaşındaki sağ bek için Karadeniz ekibi daha düşük bir bonservis bedeli düşünüyor.

Başkan Ertuğrul Doğan, hafta içi telefonla bağlandığı bir spor programının canlı yayınında, "Görüştüğümüz oyuncular için kulüplerinin daha makul anlaşılabilecek rakamlara inmesini bekliyoruz." sözlerini kullanmıştı.

Fırtına rakam 1.5 milyon Euro seviyelerine düşene kadar çalışmalarını sürdürecek. Ardından ise imzaları atmayı planlıyor.

Konoplya, Shakhtar Donetsk'te bu sezon 14 maça çıktı, 2 asist yaptı, gol kaydedemedi. 4 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

SPRİNTER BİR OYUNCU

İki kez Ukrayna A Milli Takımı olmak üzere, diğer altyaş kategorileri de dahil, toplam 53 kez Ukrayna Milli Takım forması giyen Konoplya, aynı zamanda orta sahanın sağında da forma giyiyor. 1.80 boyunda, 25 yaşındaki Konoplya'nın en büyük özelliklerinden biri sprinter bir oyuncu olması.

Konoplya çevikliği ile dikkat çekerken, kısa pas ve hava toplarında da etkili.

Donetsk doğumlu oyun zekası yüksek olan Ukraynalı için Trabzonspor bir hayli istekli gözükürken, oyuncunun bu transferinin gerçekleşmesi halinde, ilk kez yurt dışında bir takımda forma giymiş olacak.

Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Shakhtar Donetsk , 15 Şubat'ta kendi evinde Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak.