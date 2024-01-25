Trabzonspor'un Rize karşısındaki en büyük eksiğini 'Sefilleri oynadılar' diyerek açıkladı

Son maçında, kendi evinde Galatasaray’dan ağır bir yenilgi alan Trabzonspor, ağır yarasına merhem sürmek için geldiği komşusu, Alanya’dan son dakika golüyle mağlup dönen Rize’de, istediğini alamadı.

Keskin, soğuk bir havada oynanan karşılaşmada hasta ve sakat 2, biri de Afrika Kupası’nda toplam 3 oyuncusundan eksik olan ev sahibi Çaykur Rizespor, iç sahada yüzde 64 ile en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşmış olarak ağırladığı, misafir takım Trabzonspor önünde oyuna kontrollü ve dengeli başladı.

Larsen ve Bakasetas bonservisleriyle ayrılırken; 3 oyuncusunu da kiralık veren bordo-mavililer, 2 sakat, 2 kadro dışı ve 3 de Afrika Ulusal Kupası’na gönderdikleriyle, bir anda 12 oyuncusundan eksik kalan Abdullah Avcı’nın ekibi, sınır komşusunda oyuna başlarken hakimdi.

Avcı’nın Hüseyin Türkmen ile sağbekte başlaması kesinlikle doğru bir seçimdi. Yalnız bu şans 20 dakika sürdü. Boş pozisyonda koşarken ayak bileğini burkan Hüseyin, yerini Mehmet Can’a bıraktı.

Karşılaşmanın en ciddi ilk iki gol pozisyonu ise Atmacalardan geldi. Zeqiri kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ama olmayacak işi yaptı, kaçırdı. İkincisinde de yine Zeqiri’nin akıllı plase şutu, direği köşenin çatalından adeta yalayıp auta çıktı.

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İlhan Palut ile güzel bir sezon geçiren yeşil-mavililer, genelde kendi sahasında daha kontrollü oynarken, kontra toplarla da rakibini hataya zorladı.

Aklımın almadığı bu Rizespor, bu zorlu ligde güzel işler yaparken, taraftarlarının 15 bin kişilik tribünlerini bir türlü dolduramamalarıydı! Takımlarını yalnız bırakıyorlar vesselam!

İlk yarı biterken, ev sahibinde Emirhan’ın kafa golü ofsayt bayrağına takılınca, her iki takım da soyunma odasına golsüz gitti.

İkinci 45 dakika da yine birbirlerine ‘Evde misin?’’ yoklaması çekerek başlayan bu 90 dakikada, her iki takım taraftarlarının da Ümit Öztürk’ün başlama düdüğünden, bitiş düdüğüne kadar, birbirlerinin aleyhine yaptıkları tezahüratlar hiç hoş değildi, yakışmadı! Bırakın birbirinizi de takımlarınızı destekleyin.

Unutmadan ekleyeyim; bordo-mavililer de yine bu gece gördüğüm en büyük eksikliklerden biri, birebir de adam eksilten oyuncuları yok, diğeri topla dikine rakip kaleye inen yani dripling yapan ve de top taşıyan tek bir adamlarının olmaması!

Forvet hattı zaten mevkilerde garibanları oynuyor ya da Vıctor Hugo’nun ‘’Sefiller’’ini! Kanatlardan ve sıfırdan ne orta var, ne de çıkıp topa kafayı vuran!

Bu gece yüreğiyle oynayan Eren Elmalı’ya ve Uğurcan'a hakkını vermesem ayıp olur.

Son 12 dakikaya girildiğinde; Boşnak Dal Varesanovic’in golü yeşil-mavililere tek golle üç puanı getirirken, 40 yıl önce Rizespor’un santraforu olarak formasını giyen Avcı, Trabzonspor’da görev aldığı bu 2. döneminde, deplasmanda oynadığı 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmemişti. Bu gece bu konuda bir ilki yaşadı.

Rizespor’un maç sonrası saha içerisindeki sevinç gösterisi ve paylaşımı ise oldukça uzun sürdü!