Ümraniyespor'un Trabzonspor'a nasıl kredi olduğunu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Ümraniye maçı öncesi Trabzonspor’da baş döndüren transfer hareketliliğinden sonra teknik direktör Abdullah Avcı tercihlerini hafta boyunca çalıştığı oyunculardan, antrenmanda ter dökenlerden yana kullandı.

Hafta içinde transfer için adı gelen kim varsa ilk 11’’de sahaya sürdü. Abdülkadir Ömür halkında neler yazılıp neler söylendi. Avcı hepsine kulak tıkayıp görev verdi. Bakasetas ve Djaniny için de tablo farklı değildi. Söylentilere bakılırsa “veda maçına” çıktılar. Ya da “işte biz buyuz. Bu takımın parçasıyız” diyecekler.

Büyük umutlarla alınan Danimarkalı Larsen yedek kulübesine çekilip bu oyuncunun yerinde Dorukhan’a şans verildi. Yeni transferlerden Gomez ve Umut Bozok oyunun gidişatına göre görev alacak. Hamşik ise haftalar sonra sakatlıktan kurtulup yedek kulübesinde yer aldı. Sakat çok, giden var ama sahada ve kulübede gözle görülür bir kalite var.

Trabzonspor başlama vuruşu ile birlikte oyunun kontrolünü eline aldı. Topla daha fazla oynayan taraftı. Orta sahayı hızlı geçip kanat ortalarla ev sahibi takım kalesinde gol aradı. Özellikle Trezeguet’i daha fazla oyuna sokmaya çalıştılar.

Trezeguet azıcık dikkatli olabilse ya da kaleci Serkan izin verse şeytanın bacağını kıracak o golü erken bulabilirdi. İlk yarıda final paslarındaki hatalar Ümraniyespor’u oyuna daha fazla bağladı. Bordo mavililerin Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Gbamin ve Trezeguet gibi top tekniği yüksek beşlisi rakibi zorda bırakacak pozisyonlar üretemedi. Uzatma dakikalarında Dorukhan’ın sakatlaması Avcı’nın ikinci yarı hamlelerini etkiledi. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı.

Avcı ikinci yarıya hamle yaparak başladı. Sakatlanan Dorukhan’ın yerine Larsen’ı aldı. Yeni transfer Umut Bozuk’u sahaya sürüp, Djaniny’ı kulübeye çekti. Trabzonspor istediği golü 60. dakikada buldu. Bakasetas’ın sık sık yokladığı şutların ödülünü aldı. Kaleci Serkan sakatlanma pahasına golü kurtardı.

Ama seken topu Trezeguet filelere gönderdi.

Trabzonspor istediği skoru yakalayınca Ümraniyespor gol arama gayretine girdi. İlk beş maçta olduğu gibi bekleyen, savunan kalesinde golü gördüğünde oyuna girmeye çalışan bir Ümraniyespor izlemeye başladık. Bordo mavili takım bir atıp üç puan aldı.

Ümraniyespor takımlara “kredi olmaya” devam ediyor.

Hakem açısından konuşulacak pozisyonlar var. Ümraniyespor Teknik direktörü Recep Uçar maç sonunda uzatma dakikalarına takıldı. Uyaralım o zaman: Hocam bu futbol anlayışı ile erken uçarsınız!