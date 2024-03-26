Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftar için tahliye kararı

Kaynak: AA
Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftar için tahliye kararı
Mahkeme sağlık durumu nedeniyle Mahmut Halil K'nin tahliyesine karar verdi.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişiden birinin tahliyesine karar verildi.

Maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan taraftarlardan Mahmut Halil K'nin avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, Mahmut Halil K'nin tahliyesine karar verdi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali devam ediyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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