Trabzonspor'un yeni transferini Abdullah Avcı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor'un yeni transferini Abdullah Avcı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rapid Wien maçı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında yeni transferi de açıkladı.

Trabzonspor, yarın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya’nın Rapid Wien takımını ağırlayacak. Avcı, basın toplantısında iyi bir oyunla avantaj elde etmek istediklerini belirtti.

Avcı, "Avusturya’nın köklü kulüplerinden Rapid Wien ile oynayacağız. Daha organize, planlı ve baskılı bir oyun sergileyen bir takım. Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Avcı, “İki oyuncu daha transfer etmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar dengeli ve doğru oyuncular aldık. Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanlıyım. Taraftarımızın desteğiyle olumlu sonuçlar alacağız” dedi.

Arseniy Batagov’un transferi hakkında da bilgi veren Avcı, "Büyük ihtimalle yarın veya ertesi gün takıma katılacak. Beklentimiz olan bir oyuncu. Önceliğimiz forvet, sonra belki orta saha oyuncusu. Ondan sonraki süreci değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

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