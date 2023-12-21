Trafiğe kayıtlı araç sayısı 28,5 milyonu aştığı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu trafiğe kayıtlı araç sayısının 28 milyon 545 bin olduğunu açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Buna göre, kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,4 artarak 182 bin 301 oldu. Trafikte araç sayısı kasım ayında 179 bin 540 adet arttı.

TRAFİĞE EN ÇOK OTOMOBİL KAYDEDİLDİ

Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37'sini motosiklet oldu. TÜİK'in rakamlarına göre trafiğe kaydetilen araç sayısı aylık bazda yüzde 1,3 azaldı.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 184 bin 767 iken kasımda 182 bin 301'e düştü.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 23, otomobilde yüzde 13,8 azaldığı görüldü.

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 8,33 artışla 28 milyon 545 bin 316'ya çıktı. Bu taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,5'ini motosiklet olarak kayıtlara geçti.

Kasımda 85 bin 937 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerde ilk 3 marka yüzde 12,1 ile Renault, yüzde 9,1 ile Fiat ve yüzde 8,1 ile Volkswagen olarak sıralandı.11 ayda 2 milyon 91 bin 21 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

BENZİNLİ OTOMOBİLLER İLK SIRADA

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 16,9'u dizel, yüzde 9,2'si hibrit, yüzde 6,5'i elektrikli olduğu açıklandı.

EN ÇOK GRİ RENKLİ ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Yılın 11 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerden en fazla tercih edilen ilk 3 renk yüzde 36 ile gri, yüzde 27,1 ile beyaz ve yüzde 12,3 ile mavi oldu.