Trafiğin ortasında tekmeler yumruklar uçuştu

Esenyurtt'ta sola dönmek isteyen otomobile yol vermeyen panelvan aracın sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. İki sürücünün yolun ortasında bıraktığı araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafikteki diğer sürücüler ise, kornaya basarak duruma tepki gösterdi. İki sürücünün trafikteki kavga anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Panelvan araç sürücüsü, sola dönmek isteyen otomobil sürücüsüne yol vermedi. İki araç sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Sürücülerin kavgası sırasında oluşan trafik yoğunluğuna diğer sürücüler, korna basarak tepki gösterdi. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.