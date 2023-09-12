Trafik ışıklarında öldürülen kişi için 5 sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin trafik ışıklarında silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3'ü firari 5 sanık hakkında dava açıldı.

KAYNAK: AA
Trafik ışıklarında öldürülen kişi için 5 sanığa dava açıldı

Tellidere Mahallesi'nde 15 Ocak'ta trafik ışıklarında ticari taksideki İbrahim Atıcı'nın (22) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1 Haziran'da tutuklanan D.U.M. ve U.Y. ile haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.D, A.D.A. ve H.İ.K. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü maktul İbrahim Atıcı'nın beraberinde bulunan imam nikahlı eşi N.E. ile kentteki bir eğlence mekanına geldiği ve maktulün sosyal medya hesabından eğlence mekanında bulunduğuna ilişkin paylaşım yaptığı anlatıldı.

İddianamede maktulün yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası sanık D.U.M. ile A.D.A. ve M.D'nin bir evde buluştukları ve eylemi planladıkları sonrasında maktulün eşi ve bir arkadaşıyla mekandan çıkıp taksiye bindiği sırada sanıklar D.U.M, H.İ.K. ve U.Y. tarafından yakın takibe alındığı ve maktulün Tellidere Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada D.U.M, H.İ.K. ve U.Y'nin, İbrahim Atıcı'ya ateş ettiği ve Atıcı'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

Sanıkların fikir ve eylem işbirliğiyle hareket ettikleri aktarılan iddianamede, D.U.M, H.İ.K. ve U.Y'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3'er yıla kadar, sanıklar A.D.A. ve M.D'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öne Çıkanlar
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Yunan askerleri kaçak göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi Dünya
Yunan askerleri kaçak göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi
Birleşik Krallık'ta işsizlik artış gösterdi Dünya
Birleşik Krallık'ta işsizlik artış gösterdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var? Keşfet
12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var?
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve gıda firmalarına soruşturma Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve gıda firmalarına soruşturma
Libya'daki selde şehirden geriye bu kaldı. İnsanlar arabada yakalandı Güncel
Libya'daki selde şehirden geriye bu kaldı. İnsanlar arabada yakalandı
Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı Magazin
Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı