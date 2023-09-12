Trafik ışıklarında öldürülen kişi için 5 sanığa dava açıldı

Tellidere Mahallesi'nde 15 Ocak'ta trafik ışıklarında ticari taksideki İbrahim Atıcı'nın (22) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1 Haziran'da tutuklanan D.U.M. ve U.Y. ile haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.D, A.D.A. ve H.İ.K. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü maktul İbrahim Atıcı'nın beraberinde bulunan imam nikahlı eşi N.E. ile kentteki bir eğlence mekanına geldiği ve maktulün sosyal medya hesabından eğlence mekanında bulunduğuna ilişkin paylaşım yaptığı anlatıldı.

İddianamede maktulün yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası sanık D.U.M. ile A.D.A. ve M.D'nin bir evde buluştukları ve eylemi planladıkları sonrasında maktulün eşi ve bir arkadaşıyla mekandan çıkıp taksiye bindiği sırada sanıklar D.U.M, H.İ.K. ve U.Y. tarafından yakın takibe alındığı ve maktulün Tellidere Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada D.U.M, H.İ.K. ve U.Y'nin, İbrahim Atıcı'ya ateş ettiği ve Atıcı'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

Sanıkların fikir ve eylem işbirliğiyle hareket ettikleri aktarılan iddianamede, D.U.M, H.İ.K. ve U.Y'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3'er yıla kadar, sanıklar A.D.A. ve M.D'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.