Esenyurt’ta sınıflardaki öğrenci sayısı 60’ı aştı. Başka okula gitmek isteyenlerden 30 bin TL istediler

AYŞE MEMİŞ- ÖZEL HABER- YENİÇAĞ

Dün yaz tatili sonra ererek yeni eğitim-öğretim yılı başladı. 20 milyonu aşkın öğrenci dün sabah ders başı yaptı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler ise 5-9 Eylül'de uyum eğitimi aldı.

Eğitimin ilk gününde skandal bir olay yaşandı. Esenyurt Akçaburgaz’da bulunan Halil Fahri Orman İlkokulu’nda sınıf öğrenci sayısının 60 ile 70 arasında olduğu ortaya çıktı.

Sınıf listelerinin okul kapısı önüne asılmasıyla veliler şok geçirdi. Eğitimin en önemli dönemlerinden biri ilkokulda sınıf mevcudiyetlerinin bu kadar fazla olması tepki topladı. Hem öğrenci hem de öğretmen açısından sıkıntılar doğabilir hem de sağlıklı bir eğitim yapılamayabilir.

MEB SINIR 40 DEDİ

Ayrıca Millet Eğitim Bakanlığı’nı konuyla ilgili aradığımızda yönetmelikte sınıf sayılarının en fazla 40 olması gerektiği vurgulandı. Sınıf sayılarının en fazla 40 olması ya da 45 olması gerekirken Esenyurt’taki ilkokulunda sınıf sayıları sınırı fazlasıyla aşmış durumda.

VELİLER İSYANDA

Veliler duruma tepki gösterse de henüz bir değişiklik olmadı. Müdüre şikayetlerini ileten veliler bir an önce sınıftaki öğrenci sayılarının azaltılmasını istedi. Veliler müdür yardımcısının mahallenin kalabalık olduğunu, yönlendirdiği başka okullarda da ücret istendiğini söylediğini iddia etti.

DEVLET OKULLARINDA NAKİL ÜCRETİ

Buradaki asıl konulardan biri de devlet okullarındaki nakil ücreti. 3 okul önerildiği, bir okulun yine sınıf mevcudiyetinin 60 olduğu, diğer iki okullardan Çakmaklı İlköğretim Okulu’nun ikametgah tutmadığı için 30 bin TL, diğer okulun ise 10 bin TL nakil ücreti istediği öne sürüldü.

MEB: YASAL DEĞİL DEDİ

Millet Eğitim Bakanlığı ise nakil ücreti adı altında alınan ücretin yasal olmadığını vurguladı. MEB, devlet okullarında öğrenci kaydı, nakil ücreti gibi durumlarda herhangi bir ücret alınmadığını belirtti. Okulların bağış adı altında bir ücret talep edebileceğini ama gönüllülük esasında olduğunu ve velilerin zorunlu olmadığı açıklandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: ZORUNLU DEĞİL

Okullarda zorunlu bağış adı altında kayıt ücretinin alınıp alınmamasına ilişkin soru üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Böyle usul asla yok, mevzuatımızın hiçbir yerinde yok. Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu var." demişti.

LİSTEDE SURİYELİ ÖĞRENCİ DETAYI

Ayrıca okuldaki sınıf listelerinden her sınıf da 5- 6 Suriyeli öğrencinin olması da dikkat çekti. 1. Sınıf listesinde 4 Suriyeli öğrenci olduğu diğer listelerde yine 5- 6 Suriyeli öğrenci olduğu görüldü. Öte yandan Esenyurt Suriyelilerin ve kaçakların en çok olduğu ilçelerden biri olduğu biliniyor.