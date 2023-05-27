Trafik magandaları yol kesip aileye kabus yaşattılar

Antalya'da trafikteki yol vermeme tartışması sonrası yol kesip, küfürler tehditler yağdırdılar. O anları araç kamerası kaydetti

Trafik magandaları yol kesip aileye kabus yaşattılar

İHA'nın haberine göre, Antalya’da trafikte yol vermeme yüzünden çıktığı iddia edilen olayda bir otomobil sürücüsü, kamyonetin önünü kesti. Otomobildekiler araçtan inip küfür ve tehditler savururken, olayın kavgaya dönüşeceğini düşünen kamyonet sürücüsü eşi ve çocuğunun da bulunduğu aracın camlarını kapatıp kilitledi, ardından ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

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O anlar araç kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü şikayetçi oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi D400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yanında eşi ve çocukları bulunan Zafer Gök aracıyla seyir halindeyken sirenleri açık vaziyette gelen ambulansa yol verdi.

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Bu sırada ambulansı takip eden ve dörtlü ikaz lambaları açık olan bir başka araç, iddiaya göre Gök’ün kullandığı araca çarptı. Ardından araçtan inenler Gök ile sözlü tartışmaya girdi.

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Olayın kavgaya dönüşeceğini anlayan Gök, camları kapatıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay anını anlatan Zafer Gök, şunları söyledi:
“Serik-Antalya istikametinden gelirken önümüzden sirenleri açık bir şekilde ilerleyen ambulansa yol verdim. Arkadan dörtlüleri açık bir araç vardı, ona da yol verdim. Geldi arkadan aracımın arka köşesine vurdu. Sürekli şerit değiştirip duruyordu. ‘Yapmamız gereken bir şey var mı?’ diye sordum. ‘Hayır’ dedi. Küfür etmeye başladı. Ben camları kilitledim. Sonra önümüzü kestiler. Önümüzü kestikten sonra direkt saldırıya geçtiler. Ben de ilerlemek zorunda kaldım. Çünkü araç içerisinde eşim ve kızım vardı, karşılık vermek istemedim. Karşılık versem daha kötü şeyler olabilirdi, direkt ayrılmayı tercih ettim. Suç duyurusunda bulunacağım. Eşim korktu, 112’yi aradım seyir halindeyken. Çocuğum gece uyumadı. Bugün psikologdan randevu aldım. Elimizden gelen adli her yere müracaat edeceğiz, hakkımızı arayacağız. Böyle insanların toplum içinde olmasını istemiyorum” dedi.

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