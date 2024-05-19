Trafik polisi ile kadın şoför arasında ilginç diyalog: "Burnumu yaptırdım"

Trafik denetimleri sırasında yaşanan bir olay, hem polisin hem de şoförün şaşkınlık ve gülümseme dolu anlarına sahne oldu. Trafik polisi, durdurduğu araçtaki kadının ehliyetindeki fotoğrafla gerçek halini benzetemeyince sorular sormaya başladı. Ehliyetle gerçek yüzü arasındaki farkı açıklamak isteyen kadın şoför, "Burnumu yaptırdım" dedi.

Bu açıklama karşısında polis memuru şaşkınlıkla "Bu yaptırmış halin mi?" diye yanıt verince, diyalog hem orada bulunanları hem de sosyal medyada paylaşıldıktan sonra izleyenleri güldürdü.