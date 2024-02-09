Motorine dev zam. Zam yüzyılı sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Motorine dev zam. Zam yüzyılı sürüyor
Motorine Pazartesi günü itibariye yine zam geliyor. Bu kez 1 lira 40 kuruş zam geleceği belirtildi.

Türkiye’de ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. A’dan Z’ye her şeye zam gelirken bunlardan biri de akaryakıt fiyatları oldu.

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki artış ve vergilerin ardından neredeyse her hafta zam üsütne zam geliyor. Özellikle Temmuz ayında akaryakıt ÖTV’sine yapılan 5 liralık zammın ardından akaryakıtta zam fırtınası başladı.

Sektörden gelen son bilgilere göre de 12 Şubat Pazartesi gecesinden motorine zam gelecek.

Motorine 1 lira 40 kuruş daha zam geleceği bildirildi.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI ŞÖYLE:

İstanbul Anadolu Yakası Motorin iyatı: 41.70 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 41.77 TL/LT

Ankara Motorin fiyatı: 42.51 TL/LT

İzmir Motorin fiyatı: 42.72 TL/LT

ZAMLA BİRLİKLE ŞÖYLE OLACAK:

İstanbul Anadolu Yakası Motorin iyatı: 43.1 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 43.17 TL/LT

Ankara Motorin fiyatı: 43.91 TL/LT

İzmir Motorin fiyatı: 44.12 TL/LT

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