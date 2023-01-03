Trafikte infaz. Son anları kameraya yansıdı: Ölüyorum ben 

Olay, dün Adana’da Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan yolunda yol verme meselesi nedeniyle 01 M 0712 plakalı minibüs şoförü Can Yüce (24) ile TIR sürücüsü Adem T. (41) tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.

VURULMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve TIR sürücüsünün tartıştığı, birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

Ayrıca görüntüde bir süre sonra Yüce’nin araçtan inip TIR'a gittiği, bu sırada Adem T.’nin tabancayla ateş etmesi sonucu minibüsü sürücüsünün yaralanıp, “Ölüyorum ben” diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup hastaneye götürmesini istediği görüldü.

Bu sırada TIR sürücüsünün de yolu açmadığı bu nedenle minibüsün bir süre beklemek zorunda kaldığı, yolcuların TIR sürücüsüne yolu açması için yalvardığı anlar cep telefonuyla anbean görüntülendi.(AA)