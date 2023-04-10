Tramvay altında kalan anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralı

Anne ve oğlu tramvayın altında yaklaşık 20 metre sürüklendiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, anne Şahade'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Oğlu İbrahim Şahade, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Menal Şahade'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili olarak tramvayın sürücüsü Dursun Ali Haydar'ın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.