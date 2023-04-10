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Tramvay altında kalan anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde bugün öğleden sonra, Suriye vatandaşı Menal Şahade (30) ve 5 yaşındaki oğlu İbrahim, Aslanlı Kışla Caddesi'nde tramvay yolunu geçmeye çalışırken, Alaaddin-Adliye hattında sefer yapan bir tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandılar.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 18:00
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Tramvay altında kalan anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralı

Tramvay altında kalan anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralı
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Anne ve oğlu tramvayın altında yaklaşık 20 metre sürüklendiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, anne Şahade'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Oğlu İbrahim Şahade, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Menal Şahade'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili olarak tramvayın sürücüsü Dursun Ali Haydar'ın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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